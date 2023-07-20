Как не допустить развитие алкоголизма у подростков: советы специалиста

Заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова рассказала, как вовремя заметить, если у подростка начались проблемы с алкоголем, и что предпринимать в подобных случаях, сообщает tagilcity.ru .

«С детства прививайте культуру здорового образа жизни, чтобы алкогольная зависимость не омрачила жизнь вашей семьи», - рекомендует Елена Проворова

Важно понимать, что каждый ребенок копирует модель поведения семьи. Если праздники и выходные не обходятся без алкоголя, а для снятия стресса выбирают бокальчик вина, то увеличивается интерес к алкоголю у ребенка, особенно в подростковый период.

В пубертатный период сложно распознать, что у ребенка начались проблемы с алкоголем. Он часто раздражителен и агрессивен, поэтому лучше пользоваться алкотестерами. При любых подозрениях незамедлительно обращаться к специалистам и сдавать анализы.

«Подростков влечет не вкус спиртного, а скорее его действие — состояние опьянения, эйфории и вседозволенности», - объясняет Елена Проворова

Если удается подтвердить информацию, что ребенок употреблял спиртные напитки, важно выяснить все обстоятельства дела: где, когда, с кем и кто нашел алкоголь.

«Мозг подростков более уязвим, чем у взрослого человека, даже небольшая доза алкоголя ухудшает концентрацию внимания и память, снижает способность к обучению и разрушительно воздействует на мыслительную функцию. Успеваемость в школе может снизиться на столько, что не получится достойно сдать экзамены и претендовать в будущем на хорошее образование», - обращает внимание заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова

Для профилактических целей родители и педагоги должны рассказывать о вреде алкоголя с использованием конкретных примеров и создавать комфортные условия для отдыха. Чем больше будет занятий у ребенка и интересов, тем меньше вероятность, что его заинтересует алкоголь. Не стоит стесняться обращаться к психологу.