Каменные изваяния и водопад: почему гора Айгир на Урале притягивает фотографов и любителей легенд

Гора Айгир на Южном Урале известна своими уникальными скалами. Эти природные образования создают впечатляющие виды и особую, загадочную атмосферу, идеальную для фотографии и прогулок на природе. Рядом с горой течет одноименный водопад. Весной и летом он особенно красив, когда вода падает с каменных уступов, создавая живописные каскады.

«Дорог здесь нет, на машине просто так проедешь. Но в этом и прелесть Айгира. Мы здесь оказались, чтобы пешком взобраться на Зубы Шурале», — турист из Москвы оставил отзыв на портале Tripadvisor.

С местностью связаны старинные легенды. Одно из преданий гласит, что гора получила имя из-за необычного камня, который всегда привлекал внимание путников. Сегодня Айгир — популярное место для отдыха. Сюда приезжают для походов, пикников и занятий спортом. Многие туристы остаются с ночевкой, чтобы насладиться тишиной и свежим воздухом.

«Впервые пошла в горы, впервые тяжелый рюкзак за спиной и состояние предвкушения... Давно мечтала побывать на Айгире, случайно узнав, что ребята собираются в поход, я отбросив все сомнения, решила, что точно иду! И не зря... Это было замечательное путешествие длинною в 3 волшебных дня», — рассказала россиянка в соцсети.

Вокруг горы проложены экологические тропы. Они позволяют увидеть красивые виды и познакомиться с природой Урала. Маршруты подходят и для опытных путешественников, и для новичков.

Ранее сообщалось, что россиянка после отдыха в Индии поделилась с соотечественниками лайфхаками для сохранения здоровья.