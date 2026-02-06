Каменные изваяния и водопад: почему гора Айгир на Урале притягивает фотографов и любителей легенд
Минтранс Республики Башкортостан: горный экспресс на Айгир набирает популярность
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Региональные транспортники нарастили перевозки по популярному зимой туристическому маршруту. Информацией располагает Минтранс Республики Башкортостан, сообщил mkset.ru.
Гора Айгир на Южном Урале известна своими уникальными скалами. Эти природные образования создают впечатляющие виды и особую, загадочную атмосферу, идеальную для фотографии и прогулок на природе. Рядом с горой течет одноименный водопад. Весной и летом он особенно красив, когда вода падает с каменных уступов, создавая живописные каскады.
«Дорог здесь нет, на машине просто так проедешь. Но в этом и прелесть Айгира. Мы здесь оказались, чтобы пешком взобраться на Зубы Шурале», — турист из Москвы оставил отзыв на портале Tripadvisor.
С местностью связаны старинные легенды. Одно из преданий гласит, что гора получила имя из-за необычного камня, который всегда привлекал внимание путников. Сегодня Айгир — популярное место для отдыха. Сюда приезжают для походов, пикников и занятий спортом. Многие туристы остаются с ночевкой, чтобы насладиться тишиной и свежим воздухом.
«Впервые пошла в горы, впервые тяжелый рюкзак за спиной и состояние предвкушения... Давно мечтала побывать на Айгире, случайно узнав, что ребята собираются в поход, я отбросив все сомнения, решила, что точно иду! И не зря... Это было замечательное путешествие длинною в 3 волшебных дня», — рассказала россиянка в соцсети.
Вокруг горы проложены экологические тропы. Они позволяют увидеть красивые виды и познакомиться с природой Урала. Маршруты подходят и для опытных путешественников, и для новичков.
