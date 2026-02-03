Вирус Нипах атакует: россиянка после отдыха в Индии поделилась с соотечественниками лайфхаками

В Индии зафиксировали всплеск смертельного вируса Нипах. Лекарства для борьбы с заболеванием пока не созданы. Страна славится антисанитарными условиями. Сургутянка Светлана Полякова рассказала, что путешествовала по Индии не один раз. Она поделилась некоторыми лайфхаками, сообщил muksun.fm.

«Я пробыла на Гоа несколько месяцев и за это время ни разу не отравилась местными блюдами, хотя ела в основном в заведениях», — рассказала Светлана.

Россиянка рассказала, что во время путешествий отказывается от уличной еды и слишком экзотических блюд. Она предпочитает есть в заведениях. Женщина попробовала несколько простых блюд. На протяжении месяца отдыха она просто чередовала их, чтобы разнообразить свой рацион.

При выборе заведений Светлана рекомендует всегда предварительно знакомиться с отзывами других туристов в интернете. Важно помнить, что отравиться можно напитками. Россиянка советует покупать любые напитки исключительно в закрытых бутылках. Воду перед употреблением стоит прокипятить.

По словам Светланы, фрукты и овощи достаточно просто хорошо вымывать. Других манипуляций туристка не выполняла. Однако еда, приготовленная в антисанитарных условиях, — не единственная проблема.

«Еще нужно быть осторожными с обезьянами (их там много) — ни трогать, ни подзывать, ни пытаться погладить», — поделилась сургутянка с Муксун.fm.

