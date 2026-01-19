Клипы вместо блокбастеров: режиссер Костыгин считает короткий формат идеальным полем для экспериментов с формой и ИИ

Режиссер Александр Костыгин рассказал в интервью, почему предпочитает снимать клипы, а не кино, сообщил tagilcity.ru.

Режиссер убежден, что одна из главных творческих задач — это постоянное внесение новизны в форму. По его мнению, даже работая в рамках устоявшихся канонов, необходимо искать свежий взгляд и неочевидный поворот.

Особенно эффективно, как он отмечает, этот принцип работает в клипах для музыкантов. Здесь можно взять хорошо знакомую тему и раскрутить ее под неожиданным углом — через нестандартный ракурс, игру с формой, ритмом или жанром, а иногда и через намеренное смешение несочетаемого, чтобы добиться от зрителя эффекта «вау».

Режиссер Александр Костыгин также подчеркнул, что с приходом инструментов на основе искусственного интеллекта возможности для подобных творческих экспериментов стали практически безграничными.

«Каждый раз перед премьерой — это особое, волнительное состояние. Мы всегда ждем реакции зрителей с большим интересом, ведь каждый клип — как отдельная история, прожитая всей командой. После выхода я обязательно читаю комментарии — всегда любопытно видеть, как люди воспринимают то, что мы сделали», — в интервью TagilCity.ru рассказал режиссер Александр Костыгин.

Ранее сообщалось, что культурный код России находится под угрозой из-за влияния западных алгоритмов.