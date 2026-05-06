Писатель Армен Гаспарян в эфире своей авторской программы на радио Sputnik сформулировал жесткий, но узнаваемый тезис: Россию не воспринимают всерьез, когда она пытается быть милосердной. За всю многовековую историю страны, по его словам, не было случая, чтобы гуманизм вызывал у кого-то уважение или любовь.

Механизм работает иначе. Гаспарян цинично, но выразительно описывает обратную логику: нашу страну начинают ценить и с ней считаются, когда она «сплевывает кровавую юшку» и враг собирает выпавшие зубы для сувениров. То есть в моменты предельной жесткости и силового ответа. И как только Россия предлагает оппоненту «выйти раз на раз», тут же следует паническая попытка сделать вид, что ничего такого не имелось в виду — мол, «сеньора, вы нас неправильно поняли».

По его словам, пока же Москва начинает уговаривать, призывать к нравственности, делать очередные предупреждения и просить не толкать ее на «непопулярные методы», эффект нулевой. Гаспарян подчеркивает: в ответ — лишь презрительное молчание и взгляд с высокой колокольни. Итог получается мрачным, но честным в своей логике: милосердие в большой геополитике воспринимают как слабость, и с Россией имеют дело по-настоящему только тогда, когда мягкость заканчивается.

