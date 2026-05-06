Два рынка труда: HR-эксперт пояснила, почему белые воротнички в стагнации, а синие в дефиците

Рынок труда в России сейчас раскалывается надвое, и это не фигура речи, а реальная тенденция, которую фиксируют кадровики. С одной стороны, полная стагнация, с другой — настоящий хайп. HR-эксперт Зулия Лоикова в эфире радио Sputnik называет два краеугольных камня текущей ситуации.

По ее словам, первый камень — рынок охлаждения. Он про офисных сотрудников. Люди массово уходят в никуда — просто потому, что выгорели дотла. Конкуренция взлетела до небес, работодатели теперь выбирают долго и придирчиво. Сокращения бьют по целым отраслям. Результат: даже хороший специалист ищет новое место от четырех до шести месяцев. Рынок словно в зоне комфорта — медленный, осторожный и холодный.

Эксперт добавила, что второй камень — совершенно иная реальность. Это «хайповая» часть, где правят бал синие воротнички. Квалифицированные рабочие сегодня на вес золота, их катастрофически не хватает во многих отраслях. Отсюда бешеный рост зарплат — плюс 58% за год. Это создает иллюзию, что весь рынок кипит и живет полной жизнью. Но на деле иллюзия: бум — только в одном сегменте.

По ее мнению, страна одновременно страдает от затяжного поиска работы для белых воротничков и взрывного спроса на людей с руками и конкретной профессией. Вывод для соискателя простой — хочешь быстрых денег и отсутствия очередей на собеседованиях, смотри в сторону рабочих специальностей. Офисным же сотрудникам придется запастись терпением и нервами.

