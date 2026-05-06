Спасательная операция в Люберцах: рыжий кот выжил после падения с высоты

В жилом комплексе «Самолет» успешно завершились поиски домашнего питомца, который трое суток провел в металлической ловушке на уровне восьмого этажа. Об этом пишет REGIONS .

Падение и обнаружение пленника

Драматическая история развернулась в подмосковных Люберцах, где домашний рыжий кот выпал из окна квартиры на 11 этаже. Хозяева не сразу поняли, что произошло: сначала они предполагали, что животное просто выбежало в подъезд через открытую дверь. Однако выяснилось, что питомец застрял в корзине для внешнего блока кондиционера тремя этажами ниже. В узком пространстве между оборудованием и защитной сеткой кот провел трое суток, страдая от жары и тесноты.

Трудности эвакуации

Заметившие кота соседи и владельцы рассматривали несколько вариантов спасения. Жительница дома Анастасия рассказала, что изначально планировалось демонтировать оконное стекло в квартире на восьмом этаже, чтобы добраться до корзины изнутри. На земле волонтеры были готовы страховать животное с помощью растянутых пледов на случай падения. Ситуация осложнялась необходимостью присутствия хозяев квартиры, у окон которой оказался «пленник».

Финал счастливой истории

Развязка наступила благодаря инициативе одного из жильцов этого же жилого комплекса. Профессиональный промышленный альпинист, проживающий в «Самолете», вызвался помочь и спустился к корзине на тросах. Он успешно извлек испуганного кота из ловушки и передал его законным владельцам. Несмотря на длительное пребывание в экстремальных условиях без воды и еды, жизни рыжего путешественника на данный момент ничего не угрожает.