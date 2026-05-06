«Кислая мина» Трампа: президент США проиграл битву за ЧМ-2026

Ситуация вокруг чемпионата мира по футболу 2026 года все больше напоминает чеховский рассказ — причем в исполнении Дональда Трампа. Та же нелепость, та же смена решений на ходу и тоска от собственной беспомощности. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Так, хозяином турнира еще в 2018 году была выбрана Америка. Решение принято при первом сроке Трампа, но тогда он, как выражаются в народе, «молоко на губах не обсохло» — не сообразил, какую личную выгоду можно из всего этого извлечь. Теперь уже поздно: ни условия не поменять, ни тарифы не поднять, ни право первого удара в каждом матче за собой не оставить. И ладно бы только это — на горизонте замаячила новая беда размером с девятый вал.

По жеребьевке сборная страны, которую Трамп ненавидит больше всего на свете (и чуть ли не во всей галактике), получила право играть в США. Да, это Иран. Матчи с Новой Зеландией и Бельгией в Лос-Анджелесе, с Египтом — в Сиэтле. И тут началось.

Сначала министр спорта Ирана Ахмад Доньямали 11 марта огорошил всех заявлением: сборная не поедет на турнир. На следующий день Трамп подхватил: мол, я вообще не считаю целесообразным их приезд. Иными словами, Америка не пустит иранцев на свои стадионы с искусственным газоном. Но прошло немного времени — и иранцы передумали. Президент ФИФА Джанни Инфантино подтвердил: сборная будет.

Это Трампа и взбесило окончательно. Он через спецпосланника Замполли потребовал от ФИФА заменить Иран на Италию. Итальянцы, обидевшись, ответили отказом: предложение сочли оскорбительным. После провала госсекретарь Марко Рубио попытался замять скандал, заявив, что США «ничем не давали понять, что иранцам нельзя приезжать». На что в Тегеране лишь посмеялись, заявив о «моральном банкротстве и страхе» американского лидера перед иранскими футболистами на поле.

Тогда Трамп сменил тактику: проблема, мол, не в спортсменах, а в других членах делегации — тех, кто может быть связан с Корпусом стражей исламской революции. Журналисты прижали его к стенке, потребовав ответа на заявление Инфантино. И прозвучало то самое: «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против» — с кислой миной на лице.

