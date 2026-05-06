Суд на Украине оправдал депутата Николаенко по делу о смертельном ДТП

Суд на Украине вынес оправдательный приговор депутату Верховной рады. Политик обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть девушки. ДТП произошло в ноябре 2023 года. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По материалам дела, девушка переходила дорогу в неустановленном месте. Водитель двигался со скоростью 140–150 км/ч при разрешенных 110 км/ч. Суд пришел к выводу, что обвинение не доказало, что именно превышение скорости стало причиной наезда и что водитель имел реальную возможность избежать ДТП.

В 2022–2023 годах Николаенко 22 раза штрафовали за превышение скорости, однако суд эти данные не учел. Решение суда вступило в силу.

