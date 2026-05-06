Сразу оговоримся: новость о том, что Вашингтон одобрил продажу Украине 1500 комплектов авиабомб JDAM почти на 374 млн долларов, прошла достаточно громко. Но что на самом деле стоит за этим пакетом и зачем США продолжают наращивать поставки, когда на словах все давно должно было остановиться? Военный аналитик, экс-офицер армии США Станислав Крапивник объясняет жестко и без иллюзий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, JDAM — это не какое-то суперновое оружие. Старая обычная бомба, на которую надевают специальный набор для планирования и наведения. По сути, ее можно дооснастить маленьким двигателем, превратив в подобие крылатой ракеты, чтобы забросить подальше. Но сама по себе технология не нова — такие бомбы у Украины были еще в 2023 году. И тогда российские средства ПВО с ними вполне успешно справлялись: бомбы сбивались. К тому же дальность у JDAM заметно короче, чем у российских ФАБов с универсальными модулями планирования.

Эксперт добавил, что тем не менее главное здесь не технические характеристики. А сам факт: поставки не прекратились, несмотря на громкие заявления. Крапивник прямо говорит: легенда о том, что США остановили военную помощь Украине, — не более чем легенда. Если где-то что-то и перестали поставлять, то только потому, что эти позиции закончились на складах. Все, что могут — отдают. Все, что остается — придерживают для себя или для Израиля. Но сам проект поддержки Киева, подчеркивает аналитик, США не бросили. ЦРУ и Пентагон продолжают воевать против России руками украинской армии.

По его мнению, очередная партия JDAM — не прорыв, а скорее симптом. Симптом того, что Запад не ушел, не отвернулся, а просто перешел в другой темп. И воевать будут дальше, наращивая дальность и количество, пока есть техническая возможность. Вопрос не в том, поставляют или нет. Вопрос — в том, сколько еще таких партий мы увидим в ближайшие месяцы.

