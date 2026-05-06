Памятка шашлычника: названы безопасные места для мангала и суммы штрафов за нарушения

Шашлычный сезон в самом разгаре, но раскочегарить мангал где попало — верный способ испортить себе лето не только запахом гари, но и вполне реальным штрафом. Шеф-повар Александр Михалев в эфире радио Sputnik напомнил простые, но критически важные правила: место для жарки мяса выбирают с умом, иначе беседа с инспектором обеспечена.

По его словам, на собственной даче все проще, но не без ограничений. Мангал должен стоять на тротуарной плитке или бетоне, подальше от дома, сарая и деревьев. Вокруг — ни сухой травы, ни мусора. Если нормальной площадки нет, выкапывают яму глубиной 30 сантиметров и шириной около метра — и тогда спокойно разводят огонь в пятнадцати метрах от любых растений. На дикой природе требования жестче: сто метров до ближайшего дерева, пятьдесят — до любых построек. И никаких шашлыков в парках, дворах и тем более на балконе.

Эксперт отметил, что последствия безалаберности прописаны в кодексах вполне конкретными цифрами. В обычный день нарушение правил обойдется в 5–15 тыс. рублей. Если же в регионе введен особый противопожарный режим (бывает весной и летом при сухой погоде), штраф подскакивает до 10–20 тыс. В лесах — уже 15–30 тыс. А если по вашей вине вспыхнет пожар, пострадают люди или чужое имущество — приготовьтесь к 50 тыс. В случае крупного ущерба могут возбудить и уголовное дело.

По его мнению, перед тем как чиркнуть спичкой, оглянитесь. Уберите сухостой, выберите правильное расстояние, а после готовки залейте угли водой (или засыпьте песком) и не забудьте забрать с собой мусор, включая пакеты, которые стоит брать заранее. Хороший шашлык любит не только правильный маринад, но и уважение к закону и природе.

