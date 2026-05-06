Невроз из тарелки: гастроэнтеролог рассказала, почему желчь влияет на психику

Оказывается, связь между характером и печенью заметили еще во времена Гиппократа: избыток раздражительности и злобы он объяснял застоем желчи. Современная медицина только подтверждает эту догадку. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik рассказала , как банальное нарушение оттока желчи может годами отравлять человеку жизнь — и при чем тут настроение.

По ее словам, речь о холестазе — состоянии, когда желчь либо плохо выделяется из клеток печени, либо застревает в протоках. Классический симптом — мучительный кожный зуд, который сам по себе кого угодно превратит в неврастеника. Но проблема глубже: люди годами живут с повышенной возбудимостью, тревожностью и даже не подозревают, что корень зла — в забитой желчевыводящей системе. Как только проблему находят и корректируют лекарствами, психика буквально разглаживается.

Медик пояснила, откуда берутся такие сбои. Чаще всего — из собственной тарелки. Нерегулярные перекусы, рафинированная еда, дефицит нормальных растительных жиров и клетчатки. А ведь именно клетчатка нужна в каждом приеме пищи (а самих приемов должно быть минимум три-четыре в день), чтобы желчный пузырь работал как часы. Без этого желчь застаивается, а вместе с ней встает и кишечник: желчь — природный прокинетик, она запускает перистальтику. В идеале человек каждое утро ходит в туалет. Нарушили режим — получили запоры, а следом и взвинченность.

По ее мнению, раздражительность далеко не всегда сидит в голове. Иногда это чистая физиология. Наладьте отток желчи — и невроз отступает, стул становится регулярным, а человек — спокойнее и умиротвореннее. В запущенных случаях, при реальных болезнях печени, лекарства нужны пожизненно, но они дают достойное качество жизни. Так что, если вы постоянно злитесь без причины, возможно, дело не в характере, а в желчном пузыре.

