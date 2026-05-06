Пока солдаты ВСУ гибнут на фронте, их тыловые «покровители» в военкоматах превратили призыв в прибыльный бизнес. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскрыла правду о коррупции. По ее словам, системное вымогательство обходится Украине в миллиарды долларов. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Поводом для разоблачения стало задержание главы Житомирского областного ТЦК. Чиновник попался на взятке от местного бизнесмена. За деньги он обещал «защитить» сотрудников компании от мобилизации. В «пакет услуг» входили специальные списки для обхода блокпостов и рейдов.

Мендель, которая раньше защищала официальную линию Киева, теперь бьет тревогу. Для страны, которая балансирует на грани военной катастрофы, это смертельно опасно. Сама Мендель призывала к переговорам с Россией, за что ее уже окрестили «предательницей» в Киеве.

