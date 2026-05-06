Конец вседозволенности: в РФ вводят жесткие санкции за превышение скорости на СИМ

Юрист Сергей Самсонов предупредил об административной ответственности и смертельной опасности после инцидента с экстремалами, разогнавшими электротранспорт до 100 км/ч. Об этом пишет REGIONS .

Инцидент на скоростной трассе

В Одинцовском округе автомобилисты зафиксировали на видео экстремальную поездку двух райдеров на моноколесах. Мужчины в защитной экипировке передвигались по выделенной полосе Минского шоссе, обгоняя транспортный поток. Очевидцы отметили, что скорость передвижения любителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) достигала 100 км/ч. Видеозапись вызвала широкий общественный резонанс: в социальных сетях большинство пользователей осудило безрассудство экстремалов, подвергающих риску не только свои жизни, но и безопасность других участников движения.

Юридическая оценка и запреты

Правовой статус подобных заездов прокомментировал юрист Сергей Самсонов. Эксперт подчеркнул, что действия райдеров являются грубым нарушением ПДД. Согласно действующему законодательству, передвижение СИМ по автомагистралям и скоростным трассам категорически запрещено. Основной зоной для таких устройств остаются тротуары и велодорожки. Выезд на проезжую часть разрешен лишь в исключительных случаях на дорогах с ограничением скорости до 60 км/ч, при этом движение должно осуществляться строго по правому краю полосы.

Скоростной режим и административная ответственность

Для всех типов СИМ установлен жесткий порог скорости — 25 км/ч. Превышение этого лимита в четыре раза на оживленном шоссе создает критическую аварийную ситуацию. Самсонов напомнил, что за несоблюдение правил предусмотрены штрафы в размере от 800 до 1500 рублей. Также действуют весовые ограничения: устройства тяжелее 35 кг не имеют права находиться на тротуарах. Юрист резюмировал, что последствия столкновения на такой скорости будут фатальными для владельца моноколеса, а водителям попутных машин может грозить уголовное преследование.