Эфир для «Офицеров»: в Совфеде призвали вытеснить боевики советской классикой

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов призвал чаще показывать по телевизору советские фильмы о Великой Отечественной войне — и не где-нибудь, а в прайм-тайм, а не в пять утра. По его мнению, старая классика сегодня важнее многих современных лент. Об этом сообщает NEWS.ru.

Почему именно советские картины? Гибатдинов объясняет это просто: они проверены десятилетиями. Такое кино создавалось людьми, которые сами прошли войну или застали ее живьем — отсюда та самая глубина, правдивость и уважение к подвигу. Современные же фильмы, как бы хороши они ни были, часто уступают в исторической точности. Это не значит, что новое кино не нужно, но перекос в эфире сенатор называет очевидным: зрителю стоит давать сначала эталон, а потом уже все остальное.

Сенатор пояснил, какие из этого следуют последствия для телесетки. Если предложение примут всерьез, «А зори здесь тихие» и «Офицеры» начнут вытеснять с вечерних слотов боевики нулевых и десятых. Но главное — меняется сам принцип отбора: не рейтинг и не свежесть, а историческая достоверность и воспитательный эффект.

Таким образом, советскую классику надо не забывать, а возвращать в большой эфир. А современным режиссерам, добавляет Гибатдинов, стоило бы сосредоточиться на фильмах об СВО и сегодняшних защитниках — чтобы через годы эти картины тоже можно было показывать без стыда и с правдой.

