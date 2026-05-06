Ребенка травит педагог: психолог объяснил, почему нельзя молчать и терпеть

Когда учитель травит ученика, это не «строгость» и не «сложный характер» педагога, а прямое нарушение прав ребенка. И многие родители теряются: скандалить, жаловаться или пытаться замять? Клинический психолог Илья Ахмедов в материале « Вечерней Москвы » объясняет: действовать надо спокойно, последовательно и без иллюзий, что «само рассосется».

По его словам, первое и главное — поговорить с ребенком, но не эмоционально, а фактически. Что именно происходит? Как часто? При каких обстоятельствах? Есть ли свидетели? Здесь важно отделить сами эпизоды от переживаний: конкретные фразы, действия, заниженные оценки — все это будущие доказательства. Второй шаг — зафиксировать. Даты, цитаты, скриншоты переписки, аудиозаписи (если это законно), показания других детей и родителей. Без такой базы разговоры с администрацией бесполезны.

Эксперт добавил, что дальше — попробовать прямой диалог с учителем, но без криков и обвинений. В формате «я-сообщений»: описать факты, объяснить влияние на ребенка, задать вопросы. Иногда это срабатывает, если травля не системная, а разовая. Не помогло? Идем к администрации: классному руководителю (если он не агрессор), завучу. Только с фактами, а не с «ощущениями». Затем — официальное заявление на имя директора. Реакции нет? Департамент образования, органы по защите прав ребенка.

По его мнению, для того чтобы доказать травлю официально, нужны три кита: системность (не разовое событие), конкретные формулировки и действия, а также свидетели — одноклассники или их родители. Один эпизод доказать сложно, регулярное поведение — вполне реально. Но главное — как поддержать самого ребенка. Четко объяснить: он не виноват, то, что происходит, недопустимо. Никаких «потерпи» и «так везде». Помогать называть чувства, проговаривать ситуацию и — самое важное — показывать, что вы действуете. Ребенку нужна не жалость, а ощущение: взрослый на его стороне и реально защищает. Если возможно — снизить контакт с источником стресса: перевод в другой класс или школу, на крайний случай — домашнее обучение.

Ранее депутат Толмачев заявил, что за оскорбление учителей должны отвечать родители учеников.