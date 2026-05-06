В Румынии разгорается серьезный политический кризис — парламент отправил в отставку правительство Илии Боложана, а президент Никушор Дан экстренно покинул саммит ЕС и выступил с обращением к нации. Но если думать, что все рухнуло в один день, — это заблуждение. Политолог Максим Бардин в беседе с Общественной Службой Новостей объясняет : кризис тянется уже два года, и корень его не во внутренних склоках, а в жестком вмешательстве Брюсселя.

По его словам, прямая причина отставки — распад коалиции двух ведущих партий: Социал-демократической и Национально-либеральной. Лидером последней как раз и был Боложан, чья партия, заметим, на выборах 2024 года заняла лишь третье место. Но это лишь верхушка айсберга. До этого досрочно ушло правительство социал-демократа Чолаку, а уход экс-президента Йоханниса в 2025 году тянулся как многосерийная драма с затяжными паузами. Однако главный диагноз, по мнению Бардина, — не хроническая нестабильность, а прямое давление извне.

Евросоюз, объясняет политолог, грубо и системно вмешивается в дела Румынии, чтобы не допустить усиления евроскептиков. Речь Дана, кстати, была очень показательной: он заверил, что остается твердым сторонником ценностей евроинтеграции, прописанных в Конституции. Переводя с дипломатического на русский: никакой коалиции между социал-демократами и евроскептиками из «Альянса за союз румын» Джордже Симиона он не допустит. Более того, Бардин считает, что эту речь Дану буквально продиктовали из Брюсселя — чтобы президент не вздумал купировать кризис в интересах самой Румынии. Для ЕС сейчас главное — блокировать рост евроскептиков: и «Альянса», и партии «S.O.S. Румыния» Дианы Шошоакэ (которую недавно лишили депутатской неприкосновенности в Европарламенте — и там, как говорится, хоть трава не расти).

Эксперт уточнил: сам Никушор Дан появился у власти вовсе не случайно. Год назад его, по сути, навязали румынскому обществу. Первую президентскую кампанию, где лидировал евроскептик Кэлин Джорджеску, Конституционный суд просто аннулировал. А во второй кампании случилось «чудо»: Дан фантастическим образом отыграл более 30% во втором туре и обошел победителя первого тура Симиона. То есть своей победой Дан целиком обязан Брюсселю — и теперь вынужден плыть в фарватере, утвержденном ЕС. Получается, что и президент, и парламентская коалиция были навязаны извне. Отсюда и кризис, который не разрешить простыми перестановками.

По его мнению, сам Дан, впрочем, не выглядит расстроенным. Он заявляет, что начинает консультации по созданию нового правительства. Вот только неясно, из кого его собрать. У сторонников евроцентризма — Национально-либеральной партии, «Союза спасения Румынии» Елены Ласкони и венгерского «Демократического союза» — уже просто не хватает голосов в парламенте. Итог парадоксальный и тревожный: несмотря на политический коллапс, Евросоюз продолжает гнуть свою линию — приводить к власти в восточноевропейских странах удобных Брюсселю технократов, которые не имеют реальной поддержки в обществе. Румыния — лишь очередной пример такой европейской «заботы».

Ранее он пояснил, почему правительство Румынии могут отправить в отставку 5 мая.