Коммерция ворвалась — сказка стала для супербогатых: Никоненко оценил стоимость билетов на «Щелкунчика»

Президент Гильдии актеров Союза кинематографистов России Сергей Никоненко высказался о стоимости билетов на постановку балета «Щелкунчик» в Большом театре (ГАБТ), сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, продажа билетов началась 2 декабря. Их стоимость варьировалась от 5 до 50 тыс. руб. Часть приобрели через систему торгов. Максимальная ставка составила 510 тыс. руб. на четыре персоны. Через несколько часов с момента старта продаж билеты были раскуплены.

«Большой театр стал недоступен людям. Нет у нас Большого театра», — высказал мнение президент Гильдии актеров Союза кинематографистов России Сергей Никоненко.

Сергей Никоненко высказал мнение, что театр должен учить людей доброте, лечить души. Важно, чтобы постановки были доступными для людей разного материального достатка. Так, Константин Станиславский и Владимир Немирович-Данченко в свое время смогли создать такие условия, чтобы как можно больше людей приобщались к искусству.

«Коммерция ворвалась», — отметил эксперт.

Собеседник «Абзаца» отметил, что не считает себя бедным человеком. Однако он не будет посещать представление за такую сумму. Эксперт уверен, что искусство и коммерция — несовместимые вещи. Никоненко поделился воспоминаниями, как лицезрел на сцене танцоров Владимира Васильева и Екатерину Максимову. По его мнению, они были гениальными артистами.

«Это было как попасть в сказку. Теперь эта сказка стала для супербогатых», — считает Сергей Никоненко.

