Гастроэнтеролог назвал безопасную порцию шашлыка для взрослых и детей

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с « Газетой.Ru » дал рекомендации по безопасному употреблению жареного мяса и шашлыка. По его словам, оптимальная порция для здорового взрослого человека за один раз составляет около 150–200 граммов, а сами шашлыки стоит есть не чаще одного-двух раз в месяц.

Специалист уточнил нормы для разных возрастных групп. Детям до трех лет, пояснил он, шашлык лучше не давать вовсе. Ребятам от четырех до семи лет можно предложить 50–100 граммов хорошо прожаренного нежирного мяса — не чаще одного раза в месяц. Подросткам, по мнению врача, допустимы порции, близкие ко взрослым, но без излишеств. Пожилым людям, а также тем, у кого есть проблемы с зубами, желудочно-кишечным трактом, сердцем и сосудами, Белоусов посоветовал ограничиться 80–120 граммами, выбирая мягкое, нежирное и тщательно прожаренное мясо без жестких прожилок.

Особое внимание гастроэнтеролог обратил на выбор сорта мяса. Детям с несформированными ферментными системами и пожилым людям с заболеваниями ЖКТ, подчеркнул он, не стоит отдавать предпочтение шашлыку из жирных сортов.

Врач также перечислил признаки переедания шашлыка: тяжесть в желудке, вздутие, сонливость, изжога и повышение артериального давления. Если это произошло, посоветовал Белоусов, имеет смысл сделать паузу в еде, облегчить рацион, добавить ферменты (только по согласованию с врачом) и в следующий раз строже следить за количеством съеденного.

