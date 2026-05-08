РЖД пообещали не отменять бумажные билеты на электрички после запуска онлайн-продаж

Российские железные дороги заверили пассажиров, что масштабный запуск онлайн-продажи билетов на электрички не приведет к отказу от традиционных способов оформления проезда. В компании сообщили РИА Новости , что купить билеты по-прежнему можно будет в пригородных кассах и через билетопечатающие автоматы на вокзалах и остановочных пунктах.

Ранее правительство РФ утвердило концепцию развития пригородных пассажирских перевозок до 2035 года, в которой говорится, что к указанному сроку электронные билеты станут доступны на все электрички в стране.

В РЖД пояснили, что цифровые сервисы рассматриваются как дополнительный и более удобный для многих пассажиров вариант — особенно для тех, кто привык планировать поездки заранее или не хочет тратить время на очередь в кассу. При этом компания подчеркнула, что онлайн-продажи не отменяют, а дополняют существующие каналы оформления проезда для всех категорий пассажиров, включая льготников.

На сегодняшний день, уточнили железнодорожники, билеты на электрички уже можно приобрести через интернет в приложении «РЖД Пассажирам» — как на поезда с указанием мест, так и без указания мест. В ближайшие годы компания планирует добавить аналогичную функцию и на свой официальный сайт.

Ранее сообщалось, что нагрев под солнцем в первую очередь бьет по салонному пластику.