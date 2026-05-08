В России начался сокращенный рабочий день

Доцент кафедры гражданского права и процесса и международного частного права Юридического института РУДН Петр Петкилев напомнил россиянам с пятидневным графиком работы, что в пятницу, 8 мая, продолжительность рабочего дня будет сокращена на один час. Об этом он сообщил РИА Новости .

Юрист пояснил, что сокращение рабочего времени связано с тем, что День Победы, отмечаемый 9 мая, относится к нерабочим праздничным дням согласно статье 112 Трудового кодекса РФ. По этой причине предпраздничный день, которым является 8 мая, автоматически становится короче на один час.

Эксперт также уточнил особенности для отдельных категорий работников. В компаниях с непрерывным производством, а также на тех видах работ, где невозможно уменьшить рабочее время в предпраздничный день, переработка подлежит компенсации. По словам Петкилева, сотрудникам в таких случаях должны либо предоставить дополнительный выходной, либо выплатить повышенную оплату труда.

