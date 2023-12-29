«Кричим о помощи»: В Приморье в очередной раз прорвало водонапорную башню

В Надеждинском районе Приморья прорвало водопроводную трубу. Из пробоин вытекает вода, которая сразу превращается в глыбы льда. Стекающий ручеек воды превратился в каток. Местные жители пока остались только без воды, сообщает vostokmedia.com .

Риск того, что единственный в поселке многоэтажный дом будет отключен от отопления, также большой. Причина авария - поломка наноса. Оборудование сгорело.

Местные жители отмечают, что в доме проживает много людей пожилого возраста и детей. Они переживают, что пятница, 29 декабря, - это последний рабочий день в этом году. Пока аварийные бригады не ликвидируют аварию.

«Мы уже не просто просим, мы кричим о помощи. Ответственные службы обещали сегодня утром устранить проблему, но она не устранена. Уже вечер, воды по-прежнему нет», — рассказали корреспонденту «Восток-Медиа» местные жители.

Жители рассказывают, что башня была построена достаточно давно. Из-за ветхости здания часто происходят аварии. Ежедневно у собственников дома, который качает воду из башни, вода заканчивается. Резервуаров не хватает. Вода начинает идти утром после 10 утра. То есть собираться на работу и в школу приходиться без условий.

«Мы неоднократно обращались с данной проблемой в администрацию района и водоканал. Однако так и не остались услышаны», — сообщили корреспонденту «Восток-Медиа» пострадавшие жильцы.

Часто вода вытекает из башни и растекается по улице. В итоге улицы превращаются в каток. Пройти невозможно. Часто под лед проваливаются колеса автомобилей.

«Речь уже идёт о жизни и здоровье людей. Сегодня обещали подсыпать песком, но будет ли от этого толк, если под глыбами льда продолжает течь вода из водонапорной башни?» — обеспокоены жители поселка Стеклозаводский.

Прокуратура Приморского края проинформирована о проблеме жителей и контролирует ход дела.