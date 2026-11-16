Рекордная атака БПЛА ВСУ на Россию 16 ноября 2026-го: последние новости, сколько дронов сбито — что известно

Общество

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили 1 336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Официальную сводку об отражении масштабной ночной атаки ведомство опубликовало в понедельник, 16 ноября, передает ТАСС.

География перехватов на суше и над акваториями морей

Согласно заявлению российского военного ведомства, воздушные цели нейтрализовали в небе над 16 регионами страны, а также над морскими акваториями:

  • Центральный федеральный округ: Московский регион, Тверская, Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Владимирская и Смоленская области;
  • Приволжский федеральный округ: Нижегородская область;
  • Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым;
  • Морские акватории: Черное и Азовское моря.

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