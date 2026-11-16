Рекордная атака БПЛА ВСУ на Россию 16 ноября 2026-го: последние новости, сколько дронов сбито — что известно
В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны Министерства обороны России перехватили и уничтожили 1 336 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Официальную сводку об отражении масштабной ночной атаки ведомство опубликовало в понедельник, 16 ноября, передает ТАСС.
География перехватов на суше и над акваториями морей
Согласно заявлению российского военного ведомства, воздушные цели нейтрализовали в небе над 16 регионами страны, а также над морскими акваториями:
- Центральный федеральный округ: Московский регион, Тверская, Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Тульская, Рязанская, Орловская, Воронежская, Владимирская и Смоленская области;
- Приволжский федеральный округ: Нижегородская область;
- Южный федеральный округ: Ростовская область, Краснодарский край и Республика Крым;
- Морские акватории: Черное и Азовское моря.