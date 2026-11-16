В Подмосковье рассказали о дорожной обстановке утром

Утром в понедельник, 16 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила четыре балла, на них зафиксировано более 1,1 млн автомобилей, что на 7,5% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на трассах М-4 «Дон», М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе. Кроме того, пробки есть на Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали не забывать о правилах дорожного движения и соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.