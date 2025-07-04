Критик оценил шансы Кадышевой на фоне роста популярности стать «новой примадонной»

По информации издания, билеты на концерты ансамбля «Золотое кольцо» приобрести практически невозможно. Значение не имеет, в каком городе состоится выступление. Билеты раскупают очень быстро. В планах коллектива на 2026 год — собрать столичный стадион «Лужники». Певицу Кадышеву уже начали называть «новой примадонной». Ранее поклонники присвоили этот статус Алле Пугачевой, которая в последние несколько лет проживает за границей.

Музыкальный критик и продюсер Рудченко высказал мнение, что исполнительнице хита «Плывет веночек» не стоит рассчитывать на присвоение статуса «новой примадонны». Певица не имеет столько влияния, чтобы вносить лепту в развитие индустрии. Популярность ее песен — это результат трансформаций, происходящих в российском обществе, считает эксперт.

«Думаю, она не станет продвигать никого из молодых артистов. Выводить в топ будет только своего сына Григория, что она, собственно, и делает. Это единственное, что она может», — в беседе с «Абзацем» рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

По данным издания, сейчас артистка и ее 40-летний сын Григорий Костюк гастролируют с программой «Плывет веночек».

Ранее стало известно, что гонорар Кадышевой за выступление вырос вдвое за последние шесть месяцев.