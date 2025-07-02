Стало известно, что гонорар Кадышевой за выступление вырос вдвое за последние шесть месяцев

Еще в декабре прошлого года гонорар Надежды Кадышевой составлял 10 млн руб. теперь же оплата за концерт выросла до 20 млн, об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Кадышева переживает новый пик своей популярности. Число ее концертов заметно выросло, вместе с этим поднялись и гонорары. За последние шесть месяцев артистка сала брать за свое выступление по 20 млн руб. вместо прежних 10 млн.

«Надежда Никитична стала хедлайнером „Алых парусов“, и появились планы на стадионный тур», — указал микроблог.

Авторы сообщения также привели перечень имущества, которое находится во владении семьи Кадышевой. Они допускают, что у артистки и ее близких есть четыре квартиры в Москве. Помимо этого они владеют тремя премиальными автомобилями. Еще две машины в собственности у юридического лица ООО «Национальный театр народной песни „Золотое кольцо“».

Ранее сообщалось, что о творчестве Кадышевой высказалась артистка Надежда Бабкина. Она отметила, что репертуар «Золотого кольца» — это не просто песни, а лирические баллады с искренней эмоциональной силой, которая нашла отклик у молодой аудитории, уставшей от сиюминутных трендов.