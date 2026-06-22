Легенда советского автопрома: раритетный ГАЗ‑12 ЗИМ 1956 года с коробкой от Mercedes продают в Москве за 4,25 млн руб.

Как уточняется в объявлении, машина использовалась исключительно в теплое время года, что позволило кузову сохраниться в отличном состоянии без следов ржавчины. Транспортное средство полностью обслуживалось техническими специалистами и на данный момент готово к выезду. Стоимость лота составляет 4 250 000 руб.

Среди особенностей данного экземпляра — доработанная трансмиссия от Mercedes-Benz. Внутреннее убранство автомобиля выполнено с упором на удобство и эстетику: сиденья отделаны натуральной кожей, а потолочная обивка изготовлена из алькантары — мягкого ворсистого материала, востребованного в сфере автотюнинга. Продавец отдельно предупреждает, что государственные номера, закрепленные за машиной, в сделку не включаются.

Модель ГАЗ‑12 ЗИМ занимает особое место в истории советского автомобилестроения. С 1949 по 1960 год на Горьковском автозаводе выпускали эту легендарную машину, ставшую одной из первых в СССР с автоматической коробкой передач. Автомобиль предназначался для высокопоставленных партийных работников, чиновников и управленцев. Просторный салон, высокий уровень комфорта и респектабельный внешний вид делали его символом статуса и положения. Машину нередко использовали в качестве служебного транспорта для представителей власти, а также как такси повышенной комфортности.

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