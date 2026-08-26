Ливень размыл дорогу: яма у дома стала сюрпризом для водителей в Кемерове

В Кемерове на улице Веры Волошиной образовался опасный провал дорожного покрытия. Яма значительной глубины появилась прямо напротив дома, где расположен магазин. Местные жители в Сети связывают происшествие с недавними ливнями, которые размыли асфальт и привели к разрушению дорожного полотна, сообщил VSE42.RU .

По словам очевидцев, яма имеет внушительную глубину и представляет серьезную угрозу для автомобилистов. В настоящее время на месте установлен предупреждающий знак, информирующий водителей об опасности. Однако, как отмечают горожане, само место провала не огорожено дополнительными барьерами или лентами, что создает риск для машин, особенно в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Кемеровчане активно делятся фотографиями опасного участка в соцсетях и мессенджерах, призывая водителей быть предельно внимательными при проезде по указанному участку и по возможности выбирать альтернативные маршруты. Официальных комментариев от дорожных служб или городских властей относительно сроков ремонта пока не поступало. Жители надеются, что на проблему обратят внимание и яму оперативно заделают, чтобы избежать более серьезных последствий.

Ранее сообщалось, что свыше 900 ям ликвидировали на региональных дорогах Сергиева Посада за неделю.