Аренда выросла на 207%: подмосковный поселок стал хитом у туристов летом 2026 года

Лето 2026 года в России ознаменовалось небывалым всплеском интереса к путешествиям по малым городам и поселкам. В Московской области главным открытием сезона стала Павловская Слобода — этот населенный пункт вошел в пятерку лидеров по стране по темпам роста спроса на посуточную аренду загородных домов. Такую информацию REGIONS предоставила коммерческий директор Авито Путешествий Владислава Сакина.

Согласно статистике сервиса, число бронирований коттеджей в этом подмосковном поселке увеличилось на 207% относительно прошлогодних показателей. Выше динамика оказалась лишь у Тайцов в Ленинградской области (+295%), Кольцово в Новосибирской области (+291%), Краснотуранска в Красноярском крае (+270%) и Коммунара (+210%).

При этом ценовой разброс по регионам колоссальный. Павловская Слобода оказалась самым дорогим направлением в пятерке лидеров — средняя стоимость ночи здесь достигает ₽31 тыс. Для сравнения: в самарском Усолье этот показатель составляет ₽6,2 тыс., в свердловском Красноуфимске — ₽4,3 тыс., а в псковских Дедовичах и вовсе ₽3,5 тыс.

Аналогичная тенденция, как выяснили аналитики, прослеживается и в сегменте посуточных квартир. Поселок Заречье в Одинцовском районе поднялся на вторую строчку всероссийского рейтинга с приростом спроса 207% в годовом исчислении, обогнав множество крупных городов. Первенство в этой категории досталось бурятской Кяхте с результатом +241%. Самыми бюджетными вариантами для аренды квартир признаны Усть-Кинельский в Самарской области (₽1,7 тыс. за ночь), челябинское село Бреды (₽1,8 тыс.) и ростовская станица Красюковская (₽2,3 тыс.).

Комментируя сложившуюся ситуацию, Владислава Сакина отметила, что переориентация путешественников на малые населенные пункты связана с желанием разнообразить досуг. По словам эксперта, Павловская Слобода и Заречье привлекают в первую очередь жителей столичного региона, которые ищут новые локации для коротких вылазок на уикенд. Помимо природных красот, туристов манят местные культурные достопримечательности и исторические объекты, а развитие сервисов посуточной аренды делает такие поездки реальностью даже в тех местах, где гостиничная инфраструктура практически отсутствует. Похоже, что бум на внутренний туризм по малым городам только набирает обороты.

«Малые города и населенные пункты становятся заметной альтернативой популярным туристическим направлениям. Их выбирают для разных сценариев: коротких поездок недалеко от мегаполисов, отдыха на природе и знакомства с локальной историей», — заключила Владислава Сакина.

Ранее сообщалось, что в селе Образцово под Ступином нашли улицу длиной 32 м с одним домом.