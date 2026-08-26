«Розовый горизонт» Карелии: на дне Онежского озера нашли следы древнего метеорита

Ученые Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена нашли в донных отложениях Онежского озера доказательства падения крупного космического тела около 12,8 тысячи лет назад. Обнаруженный слой, известный как «розовый горизонт», подтверждает гипотезу о космической катастрофе, которая изменила климат планеты и спровоцировала резкое тысячелетнее похолодание, пишет КР.

«Розовый горизонт» в отложениях Онежского озера

Исследователи зафиксировали в донном грунте водоема специфический слой возрастом около 13 тысяч лет, кардинально отличающийся от соседних пород. Как отметил декан факультета географии РГПУ им. Герцена Дмитрий Субетто, четкие границы этого слоя и его равномерное распространение по всей акватории озера указывают на внезапное внешнее поступление большого объема вещества — предположительно, метеоритной и космической пыли.

Связь с гипотезой Позднего Дриаса и климатической катастрофой

Находка карельских и петербургских ученых укрепляет научную гипотезу, согласно которой 12,8–12,9 тысячи лет назад Земля столкнулась с крупным астероидом или фрагментами кометы. Взрыв и последующее оседание продуктов сгорания оказали разрушительное влияние на покровные ледники и систему океанических течений, что погрузило планету в период резкого и длительного похолодания (эпоха Позднего Дриаса), продолжавшийся почти тысячу лет.

Научное значение исследования для палеоклиматологии

Изучение уникального осадочного слоя в Онежском озере позволяет уточнить границы и масштаб древней космической катастрофы на территории Северной Европы. Данные отложения служат прямым геологическим маркером, помогающим синхронизировать климатические изменения того периода и оценить скорость реакции экосистем на глобальные космические воздействия.