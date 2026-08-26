Ошибка из кино: почему 51-я статья Конституции может отправить за решетку
Адвокат Гранин: молчание на следствии помогает стороне обвинения
Управляющий партнер МКА «Гранин, Наставшев и партнеры» Данил Гранин в интервью «Газете.Ru» рассказал, почему популярная по сериалам стратегия молчания и ссылка на статью 51 Конституции РФ на практике часто оборачиваются против подозреваемых и свидетелей. По мнению эксперта, отсутствие собственной версии дает следствию возможность сформировать обвинение исключительно на своих домыслах.
Риски отказа от дачи показаний и перехват инициативы
Использование права не свидетельствовать против себя оставляет протокол допроса пустым, что развязывает руки следствию. Задача следователя — не поиск оправдательных улик, а сбор доказательств под свою версию. Если фигурант молчит, следователь закрепляет процессуальную картину исходя из наличных материалов. Позиция «кто первый встал, того и тапки» требует от защиты давать готовые, логичные и документально подтвержденные объяснения с самого первого допроса.
Роль показаний в работе адвоката и процессуальные действия
Для эффективной защиты адвокату необходима развернутая и позиционная информация от клиента. Наличие четких показаний позволяет:
- Оформить конкретное алиби с указанием времени, места и свидетелей
- Ходатайствовать об изъятии видеозаписей с камер наблюдения до истечения сроков их хранения
- Ставить под сомнение выводы судебных экспертиз и требовать повторных исследований
- Инициировать очные ставки и процессуальные запросы документов
Последствия молчания на этапе судебного разбирательства
Поскольку сроки следствия ограничены, следователь обязан проверить все факты и заявления, официально внесенные подзащитным в протокол. Если же фигурант молчал на протяжении всего предварительного следствия, дело передается в суд с обвинительным заключением. На этапе судебного процесса попытки заявить о невиновности вызывают недоверие судьи, а защите приходится дополнительно оправдывать причины прежнего молчания.