Ошибка из кино: почему 51-я статья Конституции может отправить за решетку

Управляющий партнер МКА «Гранин, Наставшев и партнеры» Данил Гранин в интервью «Газете.Ru» рассказал , почему популярная по сериалам стратегия молчания и ссылка на статью 51 Конституции РФ на практике часто оборачиваются против подозреваемых и свидетелей. По мнению эксперта, отсутствие собственной версии дает следствию возможность сформировать обвинение исключительно на своих домыслах.

Риски отказа от дачи показаний и перехват инициативы

Использование права не свидетельствовать против себя оставляет протокол допроса пустым, что развязывает руки следствию. Задача следователя — не поиск оправдательных улик, а сбор доказательств под свою версию. Если фигурант молчит, следователь закрепляет процессуальную картину исходя из наличных материалов. Позиция «кто первый встал, того и тапки» требует от защиты давать готовые, логичные и документально подтвержденные объяснения с самого первого допроса.

Роль показаний в работе адвоката и процессуальные действия

Для эффективной защиты адвокату необходима развернутая и позиционная информация от клиента. Наличие четких показаний позволяет:

Оформить конкретное алиби с указанием времени, места и свидетелей

Ходатайствовать об изъятии видеозаписей с камер наблюдения до истечения сроков их хранения

Ставить под сомнение выводы судебных экспертиз и требовать повторных исследований

Инициировать очные ставки и процессуальные запросы документов

Последствия молчания на этапе судебного разбирательства

Поскольку сроки следствия ограничены, следователь обязан проверить все факты и заявления, официально внесенные подзащитным в протокол. Если же фигурант молчал на протяжении всего предварительного следствия, дело передается в суд с обвинительным заключением. На этапе судебного процесса попытки заявить о невиновности вызывают недоверие судьи, а защите приходится дополнительно оправдывать причины прежнего молчания.