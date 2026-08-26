Сильнейший российский теннисист задумался о смене вида спорта

Сильнейший российский теннисист, восьмая ракетка мира Даниил Медведев высказался о необходимости сменить вид спорта. Это произошло после поражения на турнире АТР 250 в американском Уинстон-Сейлеме от 92-го номера рейтинга американца Мартина Дамма.

Матч второго круга турнира завершился со счетом 5:7, 3:6.

«Может, мне стоит уйти в пиклбол. А что, еще не поздно. Сейчас любой спорт на планете лучше тенниса. Даже керлинг», — сказал раздосадованный Медведев.

Он предположил, что мог бы играть в паре с Джеком Соком, бывшим теннисистом, который ушел в пиклбол.

Пиклбол — игра с ракетками, которая сочетает в себе элементы большого тенниса, пинг-понга и бадминтона.