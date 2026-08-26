Медведи берут города в кольцо: в Калтане и Таштаголе объявили режим повышенной готовности

В Калтане и Калтанском муниципальном округе введен режим «Повышенная готовность». Причиной стали участившиеся случаи выхода бурых медведей к людям. Соответствующее распоряжение подписал глава территории Константин Коробкин. Режим будет сохранять силу до особого указания, при этом аналогичные меры уже действуют и в соседнем Таштагольском муниципальном округе, где ситуация с дикими хищниками также остается напряженной, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Правоохранительные органы оперативно сформировали мобильные группы усиленного реагирования. Сотрудники отрядов получили дополнительное вооружение, а маршруты их патрулирования максимально приближены к лесным окраинам, где ранее неоднократно фиксировали появление медведей. Власти подчеркивают, что основной задачей патрулей остается не отстрел, а своевременное обнаружение и отпугивание зверей обратно в естественную среду обитания.

До отмены особого режима жителям Калтана и соседних территорий настоятельно рекомендовано полностью отказаться от посещения тайги. Под запрет попали пешие прогулки по лесным тропам, выезды на природу и сбор дикоросов — грибов, ягод и трав.

Особое внимание уделено бытовым мерам предосторожности: горожанам советуют не складировать пищевые отходы вблизи жилых домов и дворов, чтобы не привлекать хищников запахами. Кроме того, администрация ограничила пребывание детей на открытых площадках школ и детских садов в утренние и вечерние часы — именно в это время медведи наиболее активны и чаще выходят к людям. Ситуация остается на контроле экстренных служб, а о снятии ограничений жителей оповестят дополнительно.

«При обнаружении медведя на улице, в огороде или сарае — не пытайтесь прогнать его самостоятельно! Укройтесь в доме и немедленно звоните 112. Берегите себя и своих близких!» — добавил мэр Калтана.

Ранее сообщалось, что косолапый нарушитель чуть не сорвал церемонию в Осинниках и скрылся от погони.