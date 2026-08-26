«Спартак» попадет на штраф из-за нецензурных кричалок фанатов в адрес Соболева

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит на своем ближайшем заседании 27 августа поведение болельщиков московского «Спартака» в матче пятого тура РПЛ с «Зенитом» (2:0).

В заявлении КДК говорится, что фанаты столичного клуба скандировали нецензурную лексику в адрес «Зенита» и нападающего петербургского клуба Александра Соболева. «Спартак» из-за поведения болельщиков ожидает как минимум крупный штраф.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака». Уже будучи игроком петербургского клуба, он неоднократно провоцировал фанатов красно-белых. Последний подобный эпизод случился в матче за Суперкубок России. Тогда Соболев отпраздновал гол перед фанатской трибуной «Спартака», в ответ с трибуны полетели бутылки с водой.

Также КДК РФС рассмотрит неприличный жест главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче с «Рубином» (1:1).