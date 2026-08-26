День Шахтера с сюрпризом: косолапый нарушитель чуть не сорвал церемонию в Осинниках и скрылся от погони

В Осинниках разворачивается настоящая драма с участием дикого зверя. Во двор Дворца культуры «Шахтер» забрел медведь, причем случилось это в тот же день, когда здесь проходило торжественное мероприятие. Всего несколькими часами ранее мэр Максим Либер вручал награды лучшим горнякам в честь наступающего Дня Шахтера. Позже праздничную атмосферу нарушил неожиданный гость — косолапый, который оказался на огороженной территории учреждения, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Моменты появления хищника очевидцы засняли на камеры телефонов, и ролики мгновенно разошлись по городским пабликам и мессенджерам. На кадрах видно, как зверь, судя по размерам — возможно, молодой медвежонок, бродит по территории ДК, не проявляя агрессии, но явно дезориентированный. Горожане активно обсуждали произошедшее, гадая, откуда взялся зверь в центре города.

«Срочно!!! Медведь сейчас в Осинниках в районе ДК "Шахтер". По возможности, оставайтесь дома», — предупреждали друг друга горожане в Сети.

Как рассказали корреспонденту «Сибдепо» в пресс-службе города, изгнать непрошеного гостя удалось благодаря оперативности и случайному стечению обстоятельств. На место происшествия прибыли полицейские и работники городских жилищных служб, которые в этот момент находились неподалеку на служебных машинах. Именно с помощью автомобилей они смогли отпугнуть медведя — окружили его, создали шумовой эффект и направили в сторону лесного массива. Хищник, испугавшись транспорта, ретировался обратно в чащу, не причинив никому вреда.

Местные власти решили не оставлять случившееся без внимания. В среду, 26 августа, в Осинниках соберется комиссия по чрезвычайным ситуациям. Чиновники планируют оценить масштаб угрозы, проанализировать участившиеся случаи появления диких зверей в городской черте и принять решение о необходимости введения режима повышенной готовности. Пока горожанам рекомендуют сохранять бдительность, не совершать прогулок вблизи лесополос и при обнаружении медведя немедленно сообщать в экстренные службы. Ситуация остается на контроле местной администрации и правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что житель Междуреченска возмущен реакцией местных властей на выход медведей в центр города.