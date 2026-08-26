Экономия после отпуска: за какие услуги в квитанции ЖКХ можно не платить

Граждане, отсутствовавшие в своих квартирах более пяти дней (например, из-за отпуска или проживания на даче), имеют право получить перерасчет за часть коммунальных услуг. Эксперт в области ЖКХ Евгения Юнисова пояснила URA.RU, за какие именно позиции в квитанциях можно вернуть деньги и как правильно оформить заявление в управляющую компанию или к поставщикам услуг.

За какие услуги можно получить перерасчет

Законодательство позволяет снизить платежи только по ограниченному списку коммунальных ресурсов при условии временного непроживания:

Обращение с ТКО (вывоз мусора): Перерасчет производится по заявлению в компанию, оказывающую услугу (региональному оператору или УК).

Холодное и горячее водоснабжение, водоотведение: Снижение платы возможно только при отсутствии индивидуальных приборов учета (ИПУ) и наличии официального акта о технической невозможности их установки.

По остальным категориям, включая жилищные услуги (содержание и ремонт общего имущества, обслуживание дома), платить придется в полном объеме вне зависимости от периода отсутствия.

Порядок перерасчета при наличии счетчиков и начислениях по нормативу

Если в жилье установлены индивидуальные приборы учета воды, начисления происходят по фактическому потреблению. Однако если собственник временно проживает в другом месте и не передает показания вовремя, система автоматически переводит расчет:

В первые месяцы — по среднему месячному потреблению

Далее — по базовому нормативу

При возвращении домой собственнику необходимо сразу передать актуальные (нулевые) показания счетчиков в управляющую компанию для корректировки и проведения перерасчета.

Обязательные условия и документы

Для оформления перерасчета необходимо подать заявление в УК или абонентский отдел ресурсоснабжающей организации. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие период временного отсутствия (проездные билеты, чеки из гостиницы, справка из садового товарищества, командировочный лист и др.).