Минус 11% аварий: дорожники Владивостока отчитались о первых успехах реформы

Администрация Владивостока назвала адреса установки новых камер на дороге

Общество

Администрация Владивостока зафиксировала снижение общей аварийности на улицах города на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала комплексная работа по устранению очагов аварийности, включая установку искусственных неровностей, делиниаторов и обновление термопластиковой разметки. До конца ноября 2026 года безопасность на дорогах города усилят шестью новыми комплексами фотовидеофиксации, пишет КП.

Причины снижения аварийности и благоустройство дорог

За последние семь месяцев число аварий, вызванных неудовлетворительными дорожными условиями, сократилось на 40%. В рамках ликвидации аварийных участков специалисты городской администрации реализовали комплекс инженерных решений:

  • Смонтировали искусственные неровности на 32 пешеходных переходах
  • Установили новые дорожные знаки и нанесли долговечную разметку термопластом
  • Разместили делиниаторы на ключевых участках, включая перекресток улиц Комсомольской и Иманской
  • Установили новое дорожное ограждение в районе кольца Третьей Рабочей

Локации шести новых рубежей фиксации ПДД

Для дальнейшего снижения числа ДТП до конца ноября 2026 года во Владивостоке смонтируют 6 новых комплексов фотовидеофиксации. Камеры будут фиксировать выезд на встречную полосу, превышение скорости и прочие нарушения правил.

Новые рубежи фиксации появятся по следующим адресам:

  • Партизанский проспект
  • Океанский проспект
  • Район ТК «Калина Молл»
  • Корабельная набережная
  • Район Золотого моста
  • Район эстакады на проспекте 100-летия Владивостока

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