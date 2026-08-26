Минус 11% аварий: дорожники Владивостока отчитались о первых успехах реформы
Администрация Владивостока назвала адреса установки новых камер на дороге
Администрация Владивостока зафиксировала снижение общей аварийности на улицах города на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому способствовала комплексная работа по устранению очагов аварийности, включая установку искусственных неровностей, делиниаторов и обновление термопластиковой разметки. До конца ноября 2026 года безопасность на дорогах города усилят шестью новыми комплексами фотовидеофиксации, пишет КП.
Причины снижения аварийности и благоустройство дорог
За последние семь месяцев число аварий, вызванных неудовлетворительными дорожными условиями, сократилось на 40%. В рамках ликвидации аварийных участков специалисты городской администрации реализовали комплекс инженерных решений:
- Смонтировали искусственные неровности на 32 пешеходных переходах
- Установили новые дорожные знаки и нанесли долговечную разметку термопластом
- Разместили делиниаторы на ключевых участках, включая перекресток улиц Комсомольской и Иманской
- Установили новое дорожное ограждение в районе кольца Третьей Рабочей
Локации шести новых рубежей фиксации ПДД
Для дальнейшего снижения числа ДТП до конца ноября 2026 года во Владивостоке смонтируют 6 новых комплексов фотовидеофиксации. Камеры будут фиксировать выезд на встречную полосу, превышение скорости и прочие нарушения правил.
Новые рубежи фиксации появятся по следующим адресам:
- Партизанский проспект
- Океанский проспект
- Район ТК «Калина Молл»
- Корабельная набережная
- Район Золотого моста
- Район эстакады на проспекте 100-летия Владивостока