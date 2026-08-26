Деньги на праздник нашли: выяснилось, кто заплатит за День Шахтера в Кузбассе

Власти Кузбасса ответили на официальный запрос редакции VSE42.Ru и раскрыли, из каких средств будет профинансировано празднование Дня Шахтера в текущем году. Как пояснили в администрации правительства региона, бюджет торжеств формируется сразу из нескольких источников, при этом конкретные суммы не называются.

Шахтерские парады, которые традиционно проходят в Кемерове и Новокузнецке, организованы исключительно за счет внебюджетных средств — то есть без привлечения денег из городской или областной казны. А фестиваль «Русское лето» #ZaРоссию, который состоится в областном центре, реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Это означает, что масштабное уличное мероприятие финансируется из федерального грантового бюджета.

Отдельная статья расходов связана с подготовкой к празднику объектов социальной инфраструктуры Прокопьевского округа — их ввод в эксплуатацию традиционно приурочивают к Дню Шахтера. Финансирование работ складывается из трех составляющих: средства федерального бюджета, областные деньги, местный бюджет, а также спонсорская помощь от угледобывающих предприятий региона.

По данным издания, сами суммы затрат в официальном ответе правительства не раскрываются.

«Организация празднования Дня Шахтера не финансируется из одного централизованного источника, а представляет собой консолидированный ресурс, складывающийся из нескольких бюджетных уровней и внебюджетных средств», – раскрыли власти.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе прошел конкурс «Шахтерский Олимп 2026» среди горняков региона.