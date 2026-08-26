Утро на мосту, которое никто не ждал: пять экипажей ДПС перекрыли дорогу в Кемерове

В Кемерове произошла дорожная трагедия, которая парализовала движение в утренний час пик. На Кузбасском мосту, соединяющем важные транспортные артерии города, был сбит пешеход. От полученных травм человек скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на информированный источник.

О случившемся оперативно стали сообщать очевидцы на онлайн-картах города, фиксируя резкое ухудшение дорожной ситуации. По их словам, на месте работают около пяти экипажей ДПС, которые ограничили проезд по мосту. В результате движение оказалось фактически парализовано в самый загруженный утренний период — около 8 утра в соцсетях и мессенджерах начали появляться первые сообщения об инциденте.

«Тут труп, объезжаем по встречке», — пишет Артем.

Официальных комментариев от Госавтоинспекции и городских властей на данный момент не поступало. Подробности случившегося, а также обстоятельства, при которых пешеход оказался на проезжей части, предстоит установить сотрудникам Следственного комитета Кузбасса, которые уже взялись за расследование этого дела.

Автомобилистам рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения и учитывать, что проезд по мосту может быть закрыт в течение нескольких часов. Ожидается, что официальное заявление ведомств появится позднее в течение дня.

Ранее сообщалось, что в Красногорске суд конфисковал Porsche у местной жительницы за езду в пьяном виде.