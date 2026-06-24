Ливень разрушил лестницу: подрядчик приступил к восстановлению участка на Пионерском бульваре

В Кемерове на Пионерском бульваре ведется ремонт лестничного спуска. Потребность в восстановлении возникла после мощного ливня, обрушившегося на город в ночь с 8 на 9 июня, — стихия частично разрушила пешеходную зону. Об этом проинформировали в администрации областного центра, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Согласно данным издания, рабочие уже разобрали пришедшие в негодность элементы лестницы и установили новые ступени. Сейчас специалисты занимаются мощением прилегающей территории — укладывают тротуарную плитку. В городских службах рассчитывают закончить восстановительные работы на этом участке в ближайшее время.

Стихия разыгралась в Кемерове вечером 8 июня, сообщил VSE42.RU. Жители областного центра не сводили глаз с неба: оно то и дело вспыхивало от мощных разрядов, а раскаты грома сотрясали воздух. Многие горожане выходили на балконы или спешили к окнам с телефонами, чтобы заснять необычное природное шоу. Фото и видео практически сразу заполонили местные паблики. На некоторых записях отчетливо заметно, что молнии били не только в землю, но и в крыши и стены домов.

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