Искусственный интеллект против огня: Подмосковье стало лидером по тушению лесных пожаров
REGIONS: 147 камер ИИ фиксируют 41% пожаров в лесах Московской области
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Искусственный интеллект стал важнейшим инструментом охраны лесных массивов Подмосковья. 147 интеллектуальных камер обеспечивают мониторинг, фиксируя 41% всех возгораний и отсеивая 90% ложных срабатываний. Ни один отдыхающий, решивший развести костер в неположенном месте, не остается незамеченным. Помимо этого, в области активно наращиваются объемы лесовосстановления: в 2026 году они достигнут 16,1 тыс. гектаров. О том, как современные технологии делают подмосковные леса более защищенными, рассказывает REGIONS.
Общая площадь лесов в Московской области достигает 1,88 млн гектаров — это 42% от всей территории региона. Ключевая задача регионального Комитета лесного хозяйства — рационально распоряжаться этим ресурсом, обеспечивая экологическую безопасность и комфортные условия для жизни людей. Такое заявление сделал руководитель ведомства Алексей Ларькин в ходе «Часа правительства Московской области» на заседании областной думы.
В апреле 2025 года в Подмосковье два структурных подразделения лесной отрасли были реорганизованы в единое государственное автономное учреждение «Мособллес». Московская область стала пионером в стране, по сути воссоздав лесхоз — но уже в обновленном, современном формате.
«В итоге система стала более собранной: контроль и надзор остались за территориальными отделами Комитета, а все, что связано с выполнением работ, сосредоточено в новом учреждении. Теперь под единым управлением работают 2141 человек и около 1000 единиц техники», — отметил председатель регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.
Ситуация под контролем
Результаты преобразований уже ощутимы: все возгорания в подмосковных лесах тушатся в течение первых 24 часов. По итогам прошлого года регион занял первое место в стране по этому показателю. Обстановка с лесными пожарами в Московской области оценивается как устойчивая — мониторинг ведется непрерывно, без перерывов.
«С начала 2026 года произошло 13 пожаров на площади 21,8 га. Для сравнения: в 2025 оду за аналогичный период было зафиксировано 92 пожара на площади 85 га», — подчеркнул Алексей Ларькин.
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сергей Шешин]
По прогнозам Комлесхоза, в период с июня по август уровень пожарной опасности в регионе будет соответствовать средним многолетним показателям.
Основным фактором риска для подмосковных лесов по-прежнему остается человек. Специалисты ведомства подчеркивают, что возгорания в большинстве случаев возникают из-за брошенных окурков, непотушенных костров и поджогов сухой травы. Нарушителей правил пожарной безопасности привлекают к административной ответственности — по статье 8.32 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан в размере от 15 до 30 тыс. руб.
Не менее значимое направление — восстановление лесного фонда. Как отметил Алексей Ларькин, в этой сфере регион достиг серьезного прогресса: в 2026 году работы запланированы на площади 16,1 тыс. га — это на 3 тыс. га больше, чем два года назад.
Искусственный интеллект на страже леса
В лесной сфере Подмосковья внедряется 16 трансформационных проектов. Среди приоритетных направлений:
- искусственный интеллект;
- беспилотные летательные аппараты;
- цифровизация всех производственных процессов;
- управление рисками и надзорная деятельность;
- автоматизация услуг для населения и предпринимателей.
Одним из наиболее ярких проектов стал ИИ-видеомониторинг, который в настоящее время фиксирует уже 41% лесных пожаров.
«По всей области работает 147 видеокамер с искусственным интеллектом. Система сама отсеивает ложные тревоги, в том числе дым от труб. Количество ложных срабатываний удалось снизить на 90%», — подчеркнул Алексей Ларькин.
Помимо этого, в области полностью завершена масштабная работа по лесной амнистии.
«Более 146 тыс. лесных земельных участков уже приведены в порядок. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать управление лесом более прозрачным, точным и современным», — отметил Ларькин.
Ранее сообщалось, что в Кемерове сохраняется дымка из-за мглы от пожаров в Красноярском крае.