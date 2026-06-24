Искусственный интеллект против огня: Подмосковье стало лидером по тушению лесных пожаров

Искусственный интеллект стал важнейшим инструментом охраны лесных массивов Подмосковья. 147 интеллектуальных камер обеспечивают мониторинг, фиксируя 41% всех возгораний и отсеивая 90% ложных срабатываний. Ни один отдыхающий, решивший развести костер в неположенном месте, не остается незамеченным. Помимо этого, в области активно наращиваются объемы лесовосстановления: в 2026 году они достигнут 16,1 тыс. гектаров. О том, как современные технологии делают подмосковные леса более защищенными, рассказывает REGIONS.

Общая площадь лесов в Московской области достигает 1,88 млн гектаров — это 42% от всей территории региона. Ключевая задача регионального Комитета лесного хозяйства — рационально распоряжаться этим ресурсом, обеспечивая экологическую безопасность и комфортные условия для жизни людей. Такое заявление сделал руководитель ведомства Алексей Ларькин в ходе «Часа правительства Московской области» на заседании областной думы.

В апреле 2025 года в Подмосковье два структурных подразделения лесной отрасли были реорганизованы в единое государственное автономное учреждение «Мособллес». Московская область стала пионером в стране, по сути воссоздав лесхоз — но уже в обновленном, современном формате.

«В итоге система стала более собранной: контроль и надзор остались за территориальными отделами Комитета, а все, что связано с выполнением работ, сосредоточено в новом учреждении. Теперь под единым управлением работают 2141 человек и около 1000 единиц техники», — отметил председатель регионального Комлесхоза Алексей Ларькин.

Ситуация под контролем

Результаты преобразований уже ощутимы: все возгорания в подмосковных лесах тушатся в течение первых 24 часов. По итогам прошлого года регион занял первое место в стране по этому показателю. Обстановка с лесными пожарами в Московской области оценивается как устойчивая — мониторинг ведется непрерывно, без перерывов.

«С начала 2026 года произошло 13 пожаров на площади 21,8 га. Для сравнения: в 2025 оду за аналогичный период было зафиксировано 92 пожара на площади 85 га», — подчеркнул Алексей Ларькин.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Сергей Шешин ]

По прогнозам Комлесхоза, в период с июня по август уровень пожарной опасности в регионе будет соответствовать средним многолетним показателям.

Основным фактором риска для подмосковных лесов по-прежнему остается человек. Специалисты ведомства подчеркивают, что возгорания в большинстве случаев возникают из-за брошенных окурков, непотушенных костров и поджогов сухой травы. Нарушителей правил пожарной безопасности привлекают к административной ответственности — по статье 8.32 КоАП РФ предусмотрен штраф для граждан в размере от 15 до 30 тыс. руб.

Не менее значимое направление — восстановление лесного фонда. Как отметил Алексей Ларькин, в этой сфере регион достиг серьезного прогресса: в 2026 году работы запланированы на площади 16,1 тыс. га — это на 3 тыс. га больше, чем два года назад.

Искусственный интеллект на страже леса

В лесной сфере Подмосковья внедряется 16 трансформационных проектов. Среди приоритетных направлений:

искусственный интеллект;

беспилотные летательные аппараты;

цифровизация всех производственных процессов;

управление рисками и надзорная деятельность;

автоматизация услуг для населения и предпринимателей.

Одним из наиболее ярких проектов стал ИИ-видеомониторинг, который в настоящее время фиксирует уже 41% лесных пожаров.

«По всей области работает 147 видеокамер с искусственным интеллектом. Система сама отсеивает ложные тревоги, в том числе дым от труб. Количество ложных срабатываний удалось снизить на 90%», — подчеркнул Алексей Ларькин.

Помимо этого, в области полностью завершена масштабная работа по лесной амнистии.

«Более 146 тыс. лесных земельных участков уже приведены в порядок. Это еще один шаг к тому, чтобы сделать управление лесом более прозрачным, точным и современным», — отметил Ларькин.

Ранее сообщалось, что в Кемерове сохраняется дымка из-за мглы от пожаров в Красноярском крае.