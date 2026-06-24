Камила Валиева показала, как она отдыхает в Таиланде

Российская фигуристка Камила Валиева разместила в соцсетях порцию свежих фотографий, сделанных во врем отдыха спортсменки в Таиланде.

На фото не видно никого, кроме самой Камилы. Судя по всему, фигуристка наслаждается тропическими видами в месте, где нет массового туризма.

Фото: [ соцсети Камилы Валиевой ]

20-летняя Камила Валиева вернулась к тренировкам после завершения четырехлетней дисквалификации после допингового скандала. Фигуристка включена в резервный состав национальной сборной и готовится к новому сезону. Короткую программу ей подготовил французский хореограф Бенуа Ришо, а произвольную поставила Анжелика Крылова.

Выяснилось, что, несмотря на аннулирование результатов из-за допинга, у Валиевой сохранилось звание заслуженного мастера спорта. Депутат Госдумы Светлана Журова предложила спортсменке добровольно от него отказаться, а затем завоевать вновь.