Порвано горло и щека: бездомная собака напала на ребенка в Кузбассе

В Белове прокуратура Кузбасса организовала проверку по факту нападения бездомного животного на несовершеннолетнего. Инцидент зафиксирован на улице Юбилейной — у мальчика диагностированы рваные раны в области шеи и щеки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, по факту инцидента будет проведено разбирательство с целью установления всех обстоятельств случившегося. Также прокуратура даст правовую оценку исполнению муниципалитетом требований законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. По окончании проверки при обнаружении нарушений будут применены меры прокурорского воздействия.

По данным издания, поводом для возбуждения уголовного дела стала статья об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Прокуратура контролирует ход расследования.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зарегистрировали более 54 тыс. домашних животных.