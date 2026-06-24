«Вашингтон» нашел нового партнера для Овечкина

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) произошел очередной громкий обмен. Клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» выменял у «Сент-Луис Блюз» нападающего Джордана Кайру. Музыканты получили взамен форварда Коннора Макмайкла, проспекта Милтона Гестрина и пик первого раунда 2026 года (общий 16-й номер).

«Вашингтон» получил яркого техничного форварда, который немного закис в «Сент-Луисе»: 46 (18+28) очков в 72 матчах. До этого 28-летний канадец провел несколько куда более сильных сезонов: 75, 73, 67 и 70 очков.

«Сент-Луис» пополнился энергичным универсалом, который подходит под стиль команды, плюс активы, которые могут пригодиться в будущем. Таким образом, обмен можно считать обоюдовыгодным.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пока находится на отдыхе в Турции, из-за чего не примет участия в выставочном матче команд США и России. 40-летний форвард пока еще не сообщил о своем решении по поводу продолжения карьеры.