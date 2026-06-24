«Военно-транспортный самолет пролетел мимо?»: необычный объект заметили в небе над Кемеровом

В среду, 24 июня, ориентировочно около девяти часов, жители Кемерова заметили в небе необычный летательный аппарат. По мнению горожанки, он не похож на привычные пассажирские лайнеры. Об этом в чате губернатора Кузбасса Ильи Середюка проинформировала одна из подписчиц, сообщил VSE42.RU .

«А что за военно-транспортный самолет сейчас пролетел мимо Ленинского района? Надеюсь, он был именно транспортным», – написала обеспокоенная кемеровчанка.

Корреспондент VSE42.RU проанализировал данные сервиса Flightradar24, согласно которым в указанное горожанкой время над областью действительно находился нестандартный борт — это оказался Ту-134АК. По бортовому номеру и открытым источникам, самолет принадлежит Сибирскому научно-исследовательскому институту авиации и используется, в том числе, как летающая лаборатория.

Согласно треку полета, «Тушка» вылетела из Новосибирска, выполнила круг южнее областного центра, пролетела в южной части Кемерова и вернулась обратно на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что борт «Победы» подал сигнал бедствия в небе над Дагестаном.