Холодный фронт уходит, но ненадолго: синоптик рассказал о погоде в Московском регионе

Столичный регион в начале недели оказался под ударом холодного атмосферного фронта, который уже успел проявить себя ливнями, грозами и даже градом в отдельных районах. Однако, как пояснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, во вторник ситуация кардинально изменится благодаря гребню антициклона, надвигающегося с запада. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, этот атмосферный гребень начнет активно рассеивать облачность, сводя к минимуму вероятность осадков, а температурный фон хотя и понизится, но пока это похолодание будет скорее символическим: в Москве ожидается плюс 22–24 градуса, а в области — около 20–25 градусов тепла. В среду влияние антициклона сохранится, порадовав жителей солнечной и сухой погодой, практически идеально соответствующей климатической норме. Днем термометры в столице покажут от 21 до 23 градусов, а в Подмосковье — от 19 до 24, так что можно смело планировать прогулки без зонтов. Но долго радоваться не придется: уже в четверг характер погоды вновь изменится. Новый холодный фронт, на этот раз пришедший с севера, принесет плотную облачность, дожди и заметное снижение температуры, формируя скорее осеннее, чем летнее настроение. Днем в Москве ожидается всего плюс 18–20, по области — 16–21 градус.

Синоптик добавил, что к последнему рабочему дню недели столичный регион окажется в тыловой части циклона, который в это время будет кружить над Предуральем. Давление начнет постепенно расти, в облачной пелене появятся прояснения, но местами еще возможны кратковременные дожди, а температурный фон останется без существенных изменений — те же 18–20 градусов в Москве и 16–21 градусов в области. А вот предварительные прогнозы на выходные дают повод для оптимизма: осадки наконец прекратятся, небо прояснится, выглянет солнце, и дневная температура в столице поднимется чуть выше отметки плюс 20 градусов, подарив горожанам по-настоящему комфортный финал недели.

Ранее синоптик Макарова рассказала, какая погода ждет Московскую область до конца июня.