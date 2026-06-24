Вероника Степанова обратилась к шведским лыжницам: «Ну что, заждались?»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова обратилась к шведским спортсменкам, которые в отсутствие россиянок доминируют на международной арене.

«Ну что, Фрида и Эбба, заждались нас на Кубке мира? А в Фалуне на ЧМ? Не скучайте, мы скоро приедем. Наши боссы считают, что осталось последнюю дверь открыть — самую тяжелую, самую противно скрипучую. И она таки будет открыта», — написала Степанова в соцсетях.

Россиянка обратилась к лидерам шведской команды в дистанционных гонках Фриде Карлссон и Эббе Андерссон. На Олимпиаде в Италии Карлссон завоевала две золотые медали и одну серебряную, Андерссон — одну золотую и три серебряные. Еще два золота шведские лыжницы завоевали в спринтерских дисциплинах — Линн Сван в спринте классическим стилем, Йонна Сундлинг и Мая Дальквист — в командном спринте свободным стилем.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований в 2022 году. В декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российской стороны на недопуск спортсменов. К участию в Кубке мира и Олимпийских играх в нейтральном статусе были допущены Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Ранее за возвращение российских лыжников на международную арену высказался двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг.