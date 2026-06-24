Токсины в воде из пластика: миф или реальность? Преподаватель ГУП рассказала, как выбрать безопасную бутылку

В жаркую погоду пластиковая бутылка с прохладной водой становится незаменимым спутником для многих людей. Однако в обществе продолжаются дискуссии о безопасности такой тары: распространено мнение, что под воздействием солнечных лучей пластик способен выделять в воду токсичные вещества и канцерогены. Как на самом деле обстоят дела с материалами для пищевой упаковки, стоит ли опасаться бисфенола А и на что обращать внимание при выборе бутылки для напитков в летний зной, REGIONS рассказала преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Полина Серова.

Семь типов пластика: в чем производят воду

«Существует 7 классов пластмасс, из которых изготавливают различные предметы для пищевой промышленности. Каждый класс имеет свой номер и обозначение, которые обычно указываются на изделии. На полках магазинов воду чаще всего можно встретить в бутылках для одноразового использования из полиэтилентерефталата, который имеет маркировку РЕТ и относится к классу 1», — объясняет Полина Серова.

На рынке питьевой воды сложилась следующая картина:

PET / ПЭТ (индекс 1) — полиэтилентерефталат. Наиболее востребованный материал для производства одноразовой тары.

PP (индекс 5) — полипропилен. Используется реже, как правило, для бутылок повышенной прочности.

HDPE и LDPE (индексы 2 и 4) — это разновидности полиэтилена.

PS (индекс 6) — полистирол. Иногда из него делают многоразовые жёсткие бутылки.

OTHER / PC (индекс 7) — поликарбонат и различные смесовые пластики. Часто применяются при изготовлении спортивных фляг.

Плавится ли пластик на пляже?

Химик поспешила развеять опасения потребителей: обычное нахождение бутылки под палящим солнцем не превращает воду в токсичный напиток. Технология производства тары из полиэтилентерефталата (1), полипропилена (5) и полистирола (6) в принципе не предполагает использования высокотоксичных для человека соединений, а тем более в опасных дозах.

Нагревание бутылок из этих материалов даже на южном или подмосковном солнце не достигает температур, при которых полимер начинает разлагаться, а его молекулы переходить в жидкость в количествах, опасных для здоровья.

Однако у популярного ПЭТ-пластика (класс 1) в жару есть другой объективный недостаток — высокая проницаемость для ультрафиолета и газов. Под прямыми солнечными лучами и воздействием тепла в бутылку легче проникает кислород, что ускоряет порчу и способствует «зацветанию» воды.

Бисфенол А: мифы и реальность

Бисфенол А, вызывающий столько дискуссий, относится к веществам 3-го класса опасности (умеренно опасным). Эксперт поясняет: данный компонент применяется только при изготовлении поликарбонатной тары (класс 7).

Чтобы полностью исключить контакт с этим веществом, достаточно проверить маркировку на донышке или этикетке. Бисфенол А потенциально может присутствовать лишь в пластике с маркировкой 03 (PVC) и 07 (OTHER).

«Однако стоит отметить, что исследования о безопасности этого соединения для организма человека продолжаются. Например, в настоящее время запрещено применение этого пластика при пломбировании зубов, а также запрещено использование бутылочек из поликарбонатов для питания детей. На сегодняшний день считается, что концентрации этого вещества в пластиковых изделиях безопасны, при условии, что они не подвергаются постоянной тепловой обработке выше 150 °C, при которой возможно выделение бисфенола в содержимое тары», — отмечает химик.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Илья Попов ]

Что выбрать для напитков в жару

Пластиковые бутылки вполне допустимы для использования на пляже или прогулках. Главное — не перегревать их длительно и не хранить воду неделями, чтобы она не теряла свежесть.

Тем, кто стремится полностью исключить любые органические примеси, Полина Серова советует остановиться на стеклянной таре.

Неплохие потребительские качества в зной демонстрируют и металлические емкости, в частности туристические термосы, хорошо сберегающие холод. Однако с ними связан важный нюанс: в такой посуде нельзя продолжительное время держать соки, морсы, квас и компоты. Эти напитки имеют повышенную кислотность или щелочную среду, поэтому способны реагировать с внутренним покрытием сосуда.

Ранее сообщалось, что россиянин едва не купил в магазине бочку из-под опасного яда для дачи.