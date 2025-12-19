Лотерейный феномен Подмосковья: жители региона становятся миллионерами

Житель подмосковного Красноармейска в соцсетях поделился скептическим мнением, что выиграть в лотерею невозможно. REGIONS проверил статистические данные, чтобы опровергнуть или подтвердить мнение россиянина.

Статистические данные свидетельствуют о том, что каждый день человек приобретает лотерейный билет, который превратит его в миллионера. Так, в России в период с января по ноябрь в 2025 году появилось 883 новых лотерейных миллионера. Общий выигрыш граждан составил 3 млрд руб.

Лидер по выигрышам — Подмосковье. 34 победителя проживают именно в этом регионе. Самые крупные средние выигрыши фиксировались в Ханты-Мансийском округе. Однако в статистике представлены разные регионы РФ. Например, в ноябре житель Волгоградской области решил потратить на строительство дома выигранные в лотерее 3 млн руб.

Эксперты и сами операторы лотерей призывают всех, кто желает принять участие в лотерее, не относиться серьезно. Лотерея — это не более, чем игра. Всегда есть риск, что человек ничего не выиграет. Не стоит тратить все имеющиеся деньги. Лучше отказаться от покупки билета, если стоит дилемма между продуктами и билетиком.

«В 2024 году заблокировали больше 1,3 тыс. сайтов мошенников, которые под видом выплат выманивают у людей деньги. Настоящая лотерея никогда не просит предоплату за получение выигрыша», — сообщил REGIONS.

Ранее сообщалось, что благотворительная лотерея «1 Пикассо за 100 евро» вернется в 2026 году.