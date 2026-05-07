В Подмосковье проведут ремонт почти 100 км покрытия на дорогах к памятникам и мемориалам

В Подмосковье в рамках текущего ремонтного сезона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» проведут ремонт более 20 участков региональных дорог, связанных с событиями и именами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Каждый год в плане ремонта у нас есть региональные дороги, которые ведут к памятникам, мемориалам, аллеям славы, братским могилам — в этом году специалисты Мосавтодора обновят более 90 км покрытия», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По его словам, работы уже стартовали в Жуковском, Клину и Серпухове. Так, например, в Жуковском работы проходят на дороге, названной в честь советского авиаконструктора Андрея Туполева, — на Туполевском шоссе. Там заменят 3,5 км покрытия на участке от пересечения с улицей Фрунзе до кольцевого перекрестка, где расположен памятник сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144.

В Серпухе специалисты обновят около 4 км покрытия ведутся на участке дороги Лукьяново — Птицесовхоз — от улицы Высокой в деревне Лукьяново через поселок Кирпичного завода и деревни Щеболово и Высокие Дворики до границы с Тульской областью. Там расположен памятник погибшим односельчанам в годы ВОВ. В Клину работы затронут более 17 км старого покрытия на дороге М-10 «Россия» — Зубово — МБК. Они пройдут на участке от мемориала Великой Отечественной войны у СНГ Гермес до деревни Синьково.

В ведомстве добавили, что с 2022 по 2025 год в регионе обновили более 40 км покрытия на 20 региональных дорогах, связанных с именами героев ВОВ.

